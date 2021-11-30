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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТ ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ


14:38 30.11.2021

Заместитель премьер-министра Александр Субботин рассказал, планируется ли продлевать госрегулирование цен на социально значимые товары, и обозначил перспективы введения адресной помощи во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства.

Как сообщает сайт Совмина, правительство приняло постановление от 23 февраля 2021 года №100, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на социально значимые товары первой необходимости. Позже госрегулирование цен было продлено до конца года.

Александр Субботин обратил внимание, что это была вынужденная мера, и она сработала, однако она влияет на финансовое состояние предприятий. Он также отметил, что по поводу продления или отмены действия постановления №100 есть разные мнения.

"На данный момент существует мнение, что постановление №100, скорее всего, останется. Но перечень социально значимых товаров мы сократим до 17, уберем бескостное мясо и другие позиции. Оставляем хлеб, молоко, цельномолочную продукцию и так далее", - сказал Александр Субботин.

"Но мы понимаем, что постановление №100, скорее всего, себя изживет как нормативно-правовой акт, и мы, наверное, перейдем к адресной помощи, что не единожды обсуждалось. В каком формате это будет? Думаю, в ближайшее время вы увидите. С сетями разговор на эту тему уже состоялся. Возможно, будут какие-то бонусные карты для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей", - проинформировал вице-премьер.
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