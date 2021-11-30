ЭКОНОМИКА РБ

МТЗ РАСШИРИЛ КОЛИЧЕСТВО МОДИФИКАЦИЙ В ЛИНЕЙКЕ ТРАКТОРОВ С ДВИГАТЕЛЯМИ STAGE-V

13:56 30.11.2021 Минский тракторный завод расширил количество модификаций в линейке тракторов с двигателями экологического стандарта Stage-V. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ. «Для европейского рынка, где экологический стандарт Stage-V для сельхозтехники введен как обязательный, мы разработали специальную линейку тракторов с двигателями Caterpillar. Четыре модели – BELARUS-920.7, 952.7, 1025.7 и 1220.7 – в начале года успешно прошли сертификационные испытания в Германии. И теперь мы пошли дальше, двигаясь по пути импортозамещения, сделали модификации с двигателями экологического стандарта Stage-V производства Минского моторного завода. Тракторы с моторами ММЗ уже отправились в сертификационный центр в Германию», - говорится в сообщении.