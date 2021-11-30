ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ДВА НОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭТАЛОНА

13:44 30.11.2021 В БелГИМ статус национальных получили два исходных эталона – эталон единицы давления для разности давлений и эталон единицы давления – паскаль в области абсолютного давления. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, национальные эталоны будут востребованы в таких отраслях, как химическая промышленность, энергетика, транспорт и др.