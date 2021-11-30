ЭКОНОМИКА РБ

ИП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЛИ БЮДЖЕТ 62 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ

13:15 30.11.2021 62 млн рублей внесли в бюджет Могилевской области индивидуальные предприниматели за январь-октябрь 2021 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доля поступлений в бюджете области составила 4,5%. Основную долю составляют поступления по: налогу при упрощенной системе налогообложения – 33,8 млн рублей; единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 8,7 млн рублей; налогу на добавленную стоимость – 8,3 млн рублей, в том числе взимаемому при ввозе товаров на территорию Беларуси – 5,4 млн рублей; подоходному налогу с доходов от предпринимательской деятельности – 8 млн. рублей.