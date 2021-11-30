3 декабря 2021 нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно.

Как сообщает Белорусская нотариальная палата, участие в ней примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.

В течение рабочего дня жители Беларуси могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

Однако с целью минимизации личных контактов для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией в день проведения акции нотариусы будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры). Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также их контактные данные можно уточнить на сайте БНП в разделе «Найти нотариуса».