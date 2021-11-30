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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ 3 ДЕКАБРЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНО
12:52 30.11.2021
3 декабря 2021 нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно.
Как сообщает Белорусская нотариальная палата, участие в ней примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.
В течение рабочего дня жители Беларуси могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.
Однако с целью минимизации личных контактов для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией в день проведения акции нотариусы будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры). Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также их контактные данные можно уточнить на сайте БНП в разделе «Найти нотариуса».
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