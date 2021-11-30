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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДДЕЛЬНЫХ ПИСЕМ ОТ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КГК


12:17 30.11.2021

В Беларуси в последнее время участились случаи мошенничества с использованием средств телекоммуникации, когда злоумышленники представляются работниками госорганизаций, в том числе Департамента финансовых расследований, Департамента финансового мониторинга или других органов Комитета государственного контроля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, известны факты, когда мошенники обращались к гражданам по электронной почте и требовали предоставить подтверждающие документы на поступившие им денежные средства, под разными предлогами убеждали переводить деньги на другой расчетный счет и т.д.

К примеру, в ходе интернет-переписки с жительницей Беларуси злоумышленнику, который представился иностранцем, удалось войти к ней в доверие и убедить несколько раз перечислить на указанные им счета крупные суммы денежных средств. Впоследствии аферист заявил, что собирается приехать в Беларусь и тоже хочет перечислить женщине значительную сумму денег. В подтверждение этих намерений на электронную почту интернет-собеседницы пришло фото подделанного документа иностранного банка о перечислении валюты на ее белорусский счет.

Чтобы убедить женщину в подлинности документа о денежном переводе, на ее электронную почту также было отправлено сфабрикованное письмо (на поддельном бланке) от Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля: мол, деньги поступили, однако операции по счету временно приостановлены до выяснения обстоятельств легальности их происхождения.

Заподозрив обман, женщина обратилась в Комитет госконтроля с вопросом насчет подлинности поступившего ей из Департамента финансового мониторинга письма. Это спасло ее от очередных денежных выплат мошеннику.

Следует отметить, что органы Комитета госконтроля (включая Департамент финансового мониторинга) не направляют гражданам запросы по электронной почте, в том числе относительно их доходов.

В случае поступления подозрительных электронных писем и телефонных сообщений якобы от представителей Департамента финансовых расследований, Департамента финансового мониторинга или других органов Комитета государственного контроля следует звонить не по номеру телефона, указанному в письме (зачастую это реквизиты мошенников), а по контактным телефонам, размещенным на официальном сайте Комитета госконтроля, или обратиться в управление собственной безопасности Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по тел. +375 17 328 54 99.
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