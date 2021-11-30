ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 7,4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР

11:46 30.11.2021 В январе-октябре 2021 г. организациями всех форм собственности Минской области построено 7,4 тыс. новых квартир. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 329,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 36,3% от общего объема введенного жилья. Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 216,4 тыс. квадратных метров. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 576,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 63,5% от общего ввода по области.