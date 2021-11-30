Государственный долг Беларуси на 1 ноября 2021 года составил 55,3 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 2,5 млрд рублей, или на 4,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2021 года составил $18,3 млрд, уменьшившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%.

В январе-октябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 065,5 млн: $857,1 млн – правительства Российской Федерации; $163,5 млн – МБРР; $20,0 млн – Фонда международного развития ОПЕК; $14,9 млн – Экспортно-импортного банка Китая; $10,0 млн – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-октябре 2021 года составило $1 451,1 млн: $638,8 млн – правительства и банков РФ; $406,9 млн – банков Китая; $276,6 млн – ЕФСР; $121,6 млн – МБРР; $6,5 млн – ЕБРР и СИБ; $0,7 млн – Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2021 года составил 11,0 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,2 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.

В январе-октябре 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $937,5 млн и 191,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $198,9 млн и 145,0 млн рублей.