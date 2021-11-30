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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСТИСЛАВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА УВЕЛИЧИЛА ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗА


11:15 30.11.2021

ООО «Мстиславская швейная фабрика» за четыре года деятельности увеличило численность работающих более чем в три раза. Об этом рассказал директор предприятия Владимир Петров.

Мстиславская швейная фабрика зарегистрирована в 2017 году. Занимается пошивом спецодежды, выполняя заказы российского учредителя. На первом этапе параллельно с созданием производственных площадей и установкой оборудования шел процесс подготовки швей. Приглашали занять вакантные места, как жительниц Мстиславля, так и пригородных сельских населенных пунктов, для чего был организован подвоз людей на работу и обратно.

«Выпуск продукции начался в 2018-м. Тогда же численность персонала составляла 50 человек. В настоящее время на фабрике трудятся 160 специалистов разных профилей, – рассказал Владимир Петров, которого цитируют MogilevNEWS.by.

Вырос и объем производства. И как результат – выручка по итогам 2020-го по сравнению с предыдущим увеличилась на 171%, прибыль с 43 тысяч рублей в 2019-м возросла до 300 тысяч в 2020-м, рентабельность – с 3,5% до 14%. Мстиславская швейная фабрика возглавила список предприятий города, нарастивших за два года объем экспорта услуг – с $630 тысяч до $915 тысяч.

«За три года работы значительно возросла и средняя заработная плата: если в 2019-м она составляла 620 рублей, по итогу 2020-го – уже 786 рублей, а в текущем ее уровень достиг 905 рублей», – поделился итогами директор.

По его словам, в настоящее время у фабрики есть возможность наращивать объемы производства. Несколько тормозит этот процесс недостаток швей, подготовкой которых также занимается предприятие на своих площадях.

По итогам 2020 года ООО «Мстиславская швейная фабрика» признано победителем в номинации «Успешный старт» национального конкурса «Предприниматель года».
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