По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в III квартале 2021 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1667,6 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – Br1746,3 в месяц, в сельских населенных пунктах – Br1411,7 в месяц.

Как сообщает Национальный статкомитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1587,5 в месяц, из которых Br1181,9 рубля (74,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,2%, на покупку непродовольственных товаров – 34,8%, на оплату услуг – 23,6%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и (или) поступивших из других источников без оплаты, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).