Проект по освоению производства подгузников-трусиков для детей стартовал в ООО «БелЭмса». Об этом рассказал первый заместитель директора компании Александр Колеснев.

По его словам, в настоящее время уже заключен контракт по данному инвестпроекту, открыто его финансирование, идет выполнение заказа по созданию производственной линии. Поставка оборудования намечена на январь 2022-го, а первую партию нового ассортимента планируют получить уже в конце первого квартала наступающего года, пишут MogilevNEWS.by.

Реализация проекта по производству подгузников-трусиков позволит предприятию увеличить общий объем производимой продукции еще на 30%.

«БелЭмса» – производитель средств личной гигиены, известных под торговой маркой «Senso baby». Общество зарегистрировано в СЭЗ «Могилев» в 2011 году. Начало свою деятельность с производства подгузников для детей. Вторым проектом, реализованном на данной площадке, стало освоение выпуска влажных гигиенических салфеток. Традиционно более 60% производимой продукции предприятие экспортирует. На сегодня география поставок составляет 25 стран мира.

В 2020 году ООО «БелЭмса» запустило в работу новую линию по производству подгузников для взрослых и четыре линии, производящих современные одноразовые медицинские маски, полностью обеспечив потребность в данном ассортименте внутренний рынок.