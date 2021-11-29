Республиканское унитарное сервисное предприятие «Белтехосмотр» отмечает наметившуюся с апреля 2021 года негативную тенденцию снижения количества транспорта, представляемого для проведения гостехосмотра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в октябре 2021 г. выдано 83 896 разрешений (падение более чем в три раза к марту 2021 г.). За десять месяцев 2021 г. разрешения получили владельцы 1 435 356 транспортных средств, или 32,4% от общего количества зарегистрированных в республике на начало года.

При этом в рамках проведенной Госавтоинспекцией 1-10 ноября 2021 года на территории Гродненской области декады выявлено более 1900 фактов эксплуатации машин без действующего разрешения. В то же время в период проведения декады в регионе значительно увеличилось число транспорта, представляемого на диагностические станции для проведения гостехосмотра.

«Данные результаты также свидетельствуют о необходимости постоянного мониторинга парка эксплуатируемого автовладельцами подвижного состава, что может быть достигнуто только с использованием средств фото и видеофиксации, а также общественного резонанса посредством обязательного контроля прохождения процедуры получения разрешения каждым из участников (транспортных средств) дорожно-транспортных происшествий, оформляемых Госавтоинспекцией, и последующей публикацией полученных статистических данных в открытых источниках (например, ежемесячно или ежеквартально на сайтах Министерства внутренних дел Республики Беларусь, УП «Белтехосмотр» в интернете)», - считают в «Белтехосмотре».

В связи с этим, с целью обеспечения участия в дорожном движении транспортных средств, соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов, УП «Белтехосмотр» направило в адрес Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства внутренних дел предложения об активизации работы по вышеназванным направлениям.