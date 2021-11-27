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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГОДОВЫХ БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ МИНЛЕСХОЗ РЕАЛИЗОВАЛ ПОРЯДКА 6 МЛН КУБ М КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
17:52 29.11.2021
Организации Министерства лесного хозяйства Беларуси реализовали на годовых биржевых торгах порядка 6 млн куб м круглых лесоматериалов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, это почти 94% от выставленных объемов.
В частности, на состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже торгах древесиной в заготовленном виде ресурса 2022 года реализовано:
более 2,5 млн куб м круглых лесоматериалов (14-25 см, 26 и более сортов А, В, С), технические характеристики которых соответствуют для получения высококачественной пилопродукции;
свыше 360 тыс. куб м круглых лесоматериалов (5-14 см, сортов В, С), технические характеристики которых соответствуют для получения оцилиндрованной и окоренной продукции;
более 1,2 млн куб м круглых лесоматериалов (0-без ограничений, сортов С, D), технические характеристики которых соответствуют для получения плитной продукции (ОСБ и МДФ);
около 1,9 млн куб м круглых лесоматериалов (0-без ограничений, сорт D), технические характеристики которых соответствуют для получения плитной продукции (ДСП и ДВП).
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