Организации Министерства лесного хозяйства Беларуси реализовали на годовых биржевых торгах порядка 6 млн куб м круглых лесоматериалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, это почти 94% от выставленных объемов.

В частности, на состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже торгах древесиной в заготовленном виде ресурса 2022 года реализовано:

более 2,5 млн куб м круглых лесоматериалов (14-25 см, 26 и более сортов А, В, С), технические характеристики которых соответствуют для получения высококачественной пилопродукции;

свыше 360 тыс. куб м круглых лесоматериалов (5-14 см, сортов В, С), технические характеристики которых соответствуют для получения оцилиндрованной и окоренной продукции;

более 1,2 млн куб м круглых лесоматериалов (0-без ограничений, сортов С, D), технические характеристики которых соответствуют для получения плитной продукции (ОСБ и МДФ);

около 1,9 млн куб м круглых лесоматериалов (0-без ограничений, сорт D), технические характеристики которых соответствуют для получения плитной продукции (ДСП и ДВП).