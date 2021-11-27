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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ БОЛЕЕ 110 ТЫСЯЧ УПАКОВОК С ТАБЛЕТКАМИ
16:06 29.11.2021
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС более 110 тысяч упаковок с таблетками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовой автомобиль Mercedes-Benz следовал из Словакии в Россию.
Согласно товаросопроводительным документам, представленным брестским таможенникам в пункте пропуска «Козловичи», действительно, на территорию Евразийского экономического союза ввозились лекарственные препараты.
Однако их фактическое количество на треть превышало заявленное – почти 110 тысяч упаковок оказалось «лишними». Тем самым размер уплаты таможенных платежей был бы занижен более чем на 112 тыс. белорусских рублей.
Предварительная оценочная стоимость незадекларированного товара составила свыше 430 тысяч белорусских рублей.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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