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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР МТС УДВОИЛ БОНУСНЫЕ МЕГАБАЙТЫ
15:14 29.11.2021
Программа лояльности МТС Бонус стала еще выгоднее.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь ее участники могут обменивать накопленные баллы на большее число подарков. В два раза увеличились объемы пакетов с мегабайтами интернет-трафика без изменения стоимости в баллах, а к общему числу доступных подарков добавились несколько новых.
Все подарочные пакеты мегабайтов в рамках МТС Бонус увеличились ровно в два раза, в то время как их стоимость в количестве баллов осталась прежней. Минимальный пакет, который доступен к приобретению за баллы, теперь включает 200 МБ интернет-трафика, а максимальный — 10 000 МБ.
Появились и новые подарки. Так, пользователи тарифных планов «Безлимитище+» и «Безлимитище» за 400 баллов могут подключить услугу «200 минут во все сети» и пользоваться бесплатно один календарный месяц. За 300 баллов абоненты могут получить 10-дневный доступ к коллекции фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра START. А за 100 баллов абоненты линейки тарифных планов «Супер» смогут один календарный месяц бесплатно пользоваться сервисом «Супер-бокс», который позволяет накапливать неиспользованный интернет-трафик.
МТС Бонус — это программа, с помощью которой абоненты МТС могут получать подарки от мобильного оператора за то, что пользуются услугами связи. В зависимости от объема потребляемых услуг участнику акции начисляются баллы, которые он в последующем может обменять на пополнение счета, дополнительные минуты, мегабайты интернета, SMS-пакеты, подарки от партнеров и другие возможности. Подробнее о предложениях в рамках программы лояльности МТС Бонус — здесь.
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