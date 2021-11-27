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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 653,3 ТЫС. – МИНЗДРАВ


14:26 29.11.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 ноября 2021 года выросло до 653,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 653 тыс. 323 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 640 тыс. 132 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1288 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5067 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1484 человека, число смертей от COVID-19 – на 13.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 14 тыс. 448 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 381 тыс. 143 теста.
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