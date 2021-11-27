За январь-октябрь 2021 года средняя заработная плата в организациях лесной отрасли выросла более чем на 22%. Такие данные сегодня во время заседания коллегии Минлесхоза озвучил начальник управления экономики и инвестиций Игорь Малашевич.

По его словам, сегодня средняя заработная плата в отрасли составляет 1446 рублей. При этом в организациях системы Минлесхоза трудятся свыше 39 тысяч человек.

В свою очередь министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время заседания коллегии поставил задачу обеспечить в следующем году рост реальной заработной платы.