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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНЛЕСХОЗА БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 22%
14:09 29.11.2021
За январь-октябрь 2021 года средняя заработная плата в организациях лесной отрасли выросла более чем на 22%. Такие данные сегодня во время заседания коллегии Минлесхоза озвучил начальник управления экономики и инвестиций Игорь Малашевич.
По его словам, сегодня средняя заработная плата в отрасли составляет 1446 рублей. При этом в организациях системы Минлесхоза трудятся свыше 39 тысяч человек.
В свою очередь министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время заседания коллегии поставил задачу обеспечить в следующем году рост реальной заработной платы.
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