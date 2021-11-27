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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 2,3%
13:21 29.11.2021
В Могилевской области розничный товарооборот в январе- октябре 2021 г. составил 4245,8 млн рублей, или 102,3% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,7 рубля против 12,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2021 г. составил 3887,8 млн рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-октябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 2686,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,6% к уровню января-октября 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2021 г. составил 176,3 млн рублей, или 114,2% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2020 г.
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