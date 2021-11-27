|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.11.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА БЕЛАЭС НАЧАЛАСЬ ПРЕДПУСКОВАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОВЕРКА ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА
13:05 29.11.2021
Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС-МЦ) 29 ноября 2021 г. начали работу на Белорусской АЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белорусская АЭС», в ходе миссии, которая продлится по 10 декабря, эксперты проведут предпусковую партнерскую проверку второго энергоблока БелАЭС.
Проверка будет проведена по 14 областям, в том числе по эксплуатации, инженерно-техническому обеспечению, радиационной защите, опыту эксплуатации, подготовке персонала, противопожарной защите и другим.
В течение второй недели предпусковой партнерской проверки к команде экспертов присоединится директор ВАО АЭС-МЦ Василий Аксенов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.11.2021
Курсы в банках
на 29.11.2021
Конвертация в банках
на 29.11.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте