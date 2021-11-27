Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС-МЦ) 29 ноября 2021 г. начали работу на Белорусской АЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белорусская АЭС», в ходе миссии, которая продлится по 10 декабря, эксперты проведут предпусковую партнерскую проверку второго энергоблока БелАЭС.

Проверка будет проведена по 14 областям, в том числе по эксплуатации, инженерно-техническому обеспечению, радиационной защите, опыту эксплуатации, подготовке персонала, противопожарной защите и другим.

В течение второй недели предпусковой партнерской проверки к команде экспертов присоединится директор ВАО АЭС-МЦ Василий Аксенов.