В январе-октябре 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 17,7 млн тонн грузов, или 94,3% к январю-октябрю 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1992,4 млн тонно-километров, или 100,2% к соответствующему периоду 2020 года.

В январе-октябре 2021 г. пассажирооборот составил 753,5 млн пассажиро-километров, или 89,5% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 116,7 млн человек, или 91,8% к январю-октябрю 2020 г.