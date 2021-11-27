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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УПАЛИ НА 5,7%
12:15 29.11.2021
В январе-октябре 2021 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 17,7 млн тонн грузов, или 94,3% к январю-октябрю 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1992,4 млн тонно-километров, или 100,2% к соответствующему периоду 2020 года.
В январе-октябре 2021 г. пассажирооборот составил 753,5 млн пассажиро-километров, или 89,5% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 116,7 млн человек, или 91,8% к январю-октябрю 2020 г.
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