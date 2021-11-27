2-3 декабря в Витебске после годичного перерыва пройдет Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы».

Как пишет газета «Витебские вести», участие в мероприятии подтвердили представители 10 стран, в том числе 11 регионов России. Впервые общение участников будет организовано в совмещенном формате офлайн и онлайн. Такое решение принято с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, тем более, что у организаторов накоплен определенный опыт проведения подобных мероприятий дистанционно.

По словам первого заместителя председателя комитета экономики облисполкома Константина Черного, формат проведения форума наложил отпечаток на формирование деловой программы. В нынешнем году акцент будет сделан на несколько направлений.

Впервые для обсуждения будет вынесена тема создания модели устойчивого развития приграничных территорий. На примере районов Витебщины и Псковской области предлагается подискутировать по поводу терминологии, механизмов образования и инструментов взаимодействия в рамках указанной модели, в том числе с привлечением ресурсного и организационного потенциала Союзного государства.

Также представители российских регионов готовы поделиться своим видением и опытом реализации проектов в рамках концепций «Умный город» и «Кластер». В Беларуси такие модели давно рассматриваются в качестве приоритетов развития, поэтому результаты работы в этих направлениях российских партнеров представляют для нас повышенный интерес, отметил Константин Черный.

Широкое представительство китайских партнеров будет обеспечено в формате онлайн. На связь с витебской студией выйдут органы госуправления и деловое сообщество одного из крупнейших регионов Поднебесной — провинции Шаньдун. Прежде всего, речь пойдет об электронной торговле, причем белорусской стороне будет интересно ознакомиться с организационными аспектами этого бизнеса. Вторым важным направлением станет обсуждение взаимодействия в легкой промышленности. В частности, предприятия Витебской области и научные команды вузов региона представят разработки, чтобы определить точки соприкосновения и возможные направления взаимодействия. Третий блок обозначен как деловое сотрудничество, но организаторы договорились с партерами из Поднебесной сделать акцент на теме «Транзит и логистика», а также поделиться опытом организации и развития зон с особым правовым режимом регулирования.

С представителями КНР планируется подписание официального документа — меморандум о сотрудничестве готовы подписать представители Новополоцка и китайской корпорацией. Речь идет о взаимодействии в реализации двух проектов, по которым китайская сторона намерена поучаствовать финансово и технологически: развитие трамвайного движения в нефтеграде и расширение возможностей Новополоцкого биомехзавода бытовых вторресурсов по переработке различных видов отходов.