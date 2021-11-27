В январе-октябре 2021 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 10576,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104% к уровню января-октября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 86,9%, в обрабатывающей промышленности – 104,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 103,8% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102,8%.