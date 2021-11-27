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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 907 ТЫСЯЧ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ФОРМИРОВАЛИ БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ


11:33 29.11.2021

Формирование бюджета Минской области в январе-октябре 2021 года обеспечивали более 907 тысяч налогоплательщиков, в том числе 32,3 тысячи организаций; 46,2 тысячи индивидуальных предпринимателей; 808,2 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минской области, от организаций государственного сектора экономики в бюджет в январе-октябре 2021 года поступило 1 804,7 млн рублей. На их долю приходится 41,7% общих поступлений.

Платежи негосударственного сектора экономики в общих поступлениях области составили 2392,7 млн рублей налогов и платежей, или 55,3% общих поступлений, в том числе организациями уплачено в бюджет – 2282,2 млн рублей, или 52,7%, индивидуальными предпринимателями – 110,4 млн рублей, или 2,6%.

Поступления на одну негосударственную организацию в январе-октябре 2021 года составили 78,4 тыс. рублей. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступило 2,4 тыс. рублей.
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