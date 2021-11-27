В январе- октябре 2021 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2606 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,5% к уровню января-октября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2088,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 93,8% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 159,6 тыс. тонн, молока – 618,5 тыс. тонн, яиц получено 284,4 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 95,4% молока и 78,8% производства яиц.

На 1 ноября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 524,1 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 170,9 тыс. голов. Численность свиней составила 127,6 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 860,4 тыс. тонн при средней урожайности 26,4 центнера с одного гектара убранной площади, рапса – 83 тыс. тонн при средней урожайности 19,1 центнера.

Картофеля накопано 91,4 тыс. тонн при средней урожайности 271 центнер с одного гектара.

На начало ноября текущего года овощи убраны с 98,8% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 7,5 тыс. тонн при средней урожайности 129 центнеров с одного гектара.

Кукуруза на зерно убрана с 73% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 123,5 тыс. тонн при средней урожайности 55,8 центнера.

Свекла сахарная убрана с 72% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной составил 230,3 тыс. тонн при средней урожайности 331 центнер с одного гектара.

На 1 ноября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 249,3 тыс. гектаров, или на 11,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Посевная площадь под озимый рапс составила 66,7 тыс. гектаров (на 11,2% больше). Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 77,3 тыс. гектаров (в 1,7 раза больше).

На 1 ноября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1380,3 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 1000,4 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 24,9 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 25,4 центнера.