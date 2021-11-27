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ЭКОНОМИКА РБ


ФОРМУЛА ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗУЕТСЯ В ВИДЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ - МИНЭКОНОМИКИ


10:55 29.11.2021

Формула инвестиционного развития регионов реализуется в виде новых производственных проектов. Об этом заявил 26 ноября 2021 года министр экономики Александр Червяков перед закладкой первого камня и капсулы с посланием потомкам на месте будущего строительства завода по производству ламинированных плит высокой плотности на территории СЭЗ «Могилев».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стоимость проекта составляет порядка $90 млн. Он позволит создать 100 новых рабочих мест. Это уже четвертая бизнес-инициатива, воплощенная в жизнь компанией ИООО «Кроноспан ОСБ» в Могилевской области.

По словам министра экономики, свободные экономические зоны по праву являются точками роста в регионах.

«По итогам 9 месяцев текущего года на этих территориях силами 5% занятых по стране формируется 18% объемов производства промышленной продукции и 21% экспорта товаров. Резиденты привлекли пятую часть прямых иностранных инвестиций в Беларусь. СЭЗам отводится особая роль в формуле инвестиционного развития регионов: не менее одного производственного инвестпроекта в каждом районе, как минимум, один значимый крупный проект в области, а в Минске – два», – отметил Александр Червяков.

Он добавил, что на новом заводе будет налажен выпуск востребованной на рынке продукции с опорой на местные ресурсы и компетенции. Высокая степень локализации высокотехнологичной производственной цепочки в регионе позволит значительно увеличить добавленную стоимость (до $200 тыс. долларов США на человека) за счет создания высокопроизводительных рабочих мест.

«Этот проект станет значимым для экономики региона», – считает Александр Червяков.

Министр экономики посетил предприятия резидентов СЭЗ «Могилев» – ИООО «ВМГ Индустри» и ИООО «Мебелаин».

Вместе с экономическим блоком местной власти и администрацией СЭЗ Александр Червяков обсудил ход подготовки индустриальных площадок для инвесторов и возникающие в процессе проблемные вопросы.

«Это наш резерв. Необходимо незадействованные промышленные площадки максимально подготовить для прихода инвестора по принципу «последней мили». Предлагаемые участки должны быть без всяких ограничений и обременений, чтобы бизнес мог сразу подключиться к инфраструктуре и начать строительство, а не ходить по коридорам за разрешениями. Это задача, поставленная правительством, как неотъемлемое условие для запуска нового инвестиционного цикла в регионах «80 плюс». Она должна быть безусловно выполнена», – подчеркнул глава экономического ведомства.
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