ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ РОСТ ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,9%

10:51 29.11.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-октябрь 2021 года в текущих ценах составил 11467,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 0,9% к уровню января- октября 2020 г.