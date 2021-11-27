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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОМ РАЙОНЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛИСЬ ДВА СЕЛЬХОЗОБЪЕКТА
10:35 29.11.2021
В Витебском районе после реконструкции открылись два сельскохозяйственных объекта. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, в агрогородке Ольгово ПК "Ольговское" открылся клюшечник для содержания сухостойных коров, а в деревне Присушино ПУ "Полудетки" УП "Рудаково" открылась ферма для содержания молодняка крупного рогатого скота.
Открытие объектов прошло в рамках проведения коллегии управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, участники которой ознакомились с системой хранения кормов в сенажной траншеи в ПУ "Полудетки" УП "Рудаково".
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