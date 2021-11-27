ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКОМ РАЙОНЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛИСЬ ДВА СЕЛЬХОЗОБЪЕКТА

10:35 29.11.2021 В Витебском районе после реконструкции открылись два сельскохозяйственных объекта. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома. Согласно информации, в агрогородке Ольгово ПК "Ольговское" открылся клюшечник для содержания сухостойных коров, а в деревне Присушино ПУ "Полудетки" УП "Рудаково" открылась ферма для содержания молодняка крупного рогатого скота. Открытие объектов прошло в рамках проведения коллегии управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, участники которой ознакомились с системой хранения кормов в сенажной траншеи в ПУ "Полудетки" УП "Рудаково".