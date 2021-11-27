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ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛА 5,9%


10:19 29.11.2021

За январь-сентябрь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,1%, рентабельность продаж – 5,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2021 г. составила 3411,5 млн рублей, в том числе просроченная – 980,4 млн рублей, или 28,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2021 г. составила 6178,4 млн рублей, в том числе просроченная – 1127,5 млн рублей, или 18,2% от общего объема кредиторской задолженности.
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