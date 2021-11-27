Более 21 млн рублей или 1,3% от поступивших в бюджет платежей взыскано налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке за январь-октябрь 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 1,0 млн рублей, со счетов их дебиторов списано 19,7 млн рублей, изъято 0,2 млн рублей наличных денежных средств, погашено за счет имущества должников на 0,2 млн рублей.