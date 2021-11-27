|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.11.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАЛИ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 21 МЛН РУБЛЕЙ
09:38 29.11.2021
Более 21 млн рублей или 1,3% от поступивших в бюджет платежей взыскано налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке за январь-октябрь 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 1,0 млн рублей, со счетов их дебиторов списано 19,7 млн рублей, изъято 0,2 млн рублей наличных денежных средств, погашено за счет имущества должников на 0,2 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 29.11.2021
Курсы в банках
на 29.11.2021
Конвертация в банках
на 29.11.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте