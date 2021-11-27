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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,6%
09:25 29.11.2021
Реальные располагаемые денежные доходы населения Могилевской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе- сентябре 2021 г. составили 101,6% к уровню января- сентября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 27,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,6%.
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