В январе-октябре 2021 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 4,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Гродненской области, введено в эксплуатацию 380,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 207,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 54,5% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 159,1 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 58,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 15,2% от общего ввода по области.