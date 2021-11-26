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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ЭКСПОРТИРОВАЛИ ПРОДУКЦИИ НА $22,2 МЛН


17:52 26.11.2021

Организации холдинга «Белресурсы» за январь-октябрь 2021 годаэкспортировали продукции на $22 288,9 тыс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, темп роста экспорта составил 159,5% к 2020 году при задании 105,1%.

Рентабельность продаж составила 5,91% при доведенном задании 3,8%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рентабельность продаж выросла на 1,38 п.п.

Чистая прибыль в целом по холдингу «Белресурсы» составила 14 475,9 тыс. рублей при доведенном задании 6 391,2 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом чистая прибыль выросла на 193,53%.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» по итогам за 10 месяцев 2021 года составила 505,4 млн рублей и возросла на 121,3% к 2020 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 361,4 млн рублей, или 93,8% к 2020 г. в сопоставимых условиях (или 108,41% к бизнес-плану в абсолютной сумме).

Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 29 882,6 тыс. рублей при доведенном задании 20 653,6 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом прибыль от реализации выросла на 158,47%.

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 212,6 тыс. рублей на 1 работника, или 123,1% к 2020 году, по добавленной стоимости –34,1 тыс. рублей на 1 работника, или 131,2% к 2020 году.

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за январь-октябрь 2021 года по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,021, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,089.

По итогам работы за январь-октябрь 2021 года все доведенные ключевые показатели эффективности работы выполнили 10 организаций: ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», ОАО «БЕЛХИМ», ОАО «Белвторресурсы», ОАО «Витебскоблресурсы», ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», ОАО «Могилевоблресурсы», ОАО «Минскконтракт», ОАО «Белвторполимер», ОАО «Медпласт, ОАО «Белресурсы».
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