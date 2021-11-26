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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНА СЕКТОРАЛЬНАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ В СФЕРЕ ИКТ И СВЯЗИ


17:46 26.11.2021

В Беларуси утверждена Секторальная рамка квалификаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи. Об этом сообщает Министерство связи и информатизации.

«На очередном заседании Секторального совета квалификаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи при Минсвязи утверждена Секторальная рамка квалификаций в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи, которая стала еще одним новым элементом национальной системы квалификаций», - говорится в сообщении.

Основная цель ее разработки - формирование единых требований к необходимым, динамически обновляемым квалификациям в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи.

По мере развития сектора экономики, расширения видов экономической деятельности, внедрения инновационных технологий и других факторов Секторальная рамка будет совершенствоваться путем внесения в нее изменений и дополнений.

Секторальная рамка квалификаций предназначена для использования различными группами пользователей (республиканскими органами государственного управления, профессиональными союзами и нанимателями, учреждениями образования и научными организациями, работниками различных профессий, а также органами по оценке и сертификации квалификаций), участвующих в совершенствовании национальной системы квалификаций, при: разработке профессиональных стандартов; распределении трудовых и обобщенных трудовых функций по уровням квалификации; систематизации квалификаций в рамках сектора экономики; разработке траекторий карьерного роста работников сектора экономики; разработке планов подготовки и переподготовки работников, повышения их квалификации

Секторальная рамка позволяет:

формировать общую стратегию развития рынка труда в определенном секторе экономики и системы образования по конкретному направлению подготовки кадров, в том числе планировать различные траектории образования в течение трудовой деятельности, ведущие к получению конкретной квалификации, повышению ее уровня, карьерному росту;

определять единые требования к квалификации работников и выпускников учреждений образования при разработке профессиональных и образовательных стандартов, программ основного и дополнительного образования, структуры и содержания неформального образования;

разрабатывать процедуры оценки качества квалификаций, механизмы функционирования системы независимой оценки и сертификации квалификаций, а также определять возможные типы квалификаций (частичная, полная и др.);

планировать и развивать трудовой потенциал и кадровые ресурсы организаций (сектора экономики).
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