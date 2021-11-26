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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПОДРОС НА 1%
16:47 26.11.2021
В Гродненской области розничный товарооборот в январе-октябре 2021 г. составил 4821,6 млн рублей, или 10% в сопоставимых ценах к уровню января- октября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 15,5 рубля против 14 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,7% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2021 г. составил 4 227,1 млн рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-октябре 2021 г. оптовый товарооборот составил 3 115,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,9% к уровню января-октября 2020 г.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2021 г. составил 221,3 млн рублей, или 117,2% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2020 г.
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