В БГУ объявлен старт Республиканского конкурса эрудитов «Мировая экономика: современные тенденции развития. Digital Capitalism».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлен он на привлечение внимания молодежи к актуальным вопросам развития мировой экономики, расширение базы научных исследований, а также раскрытие творческой индивидуальности и активности обучающихся.

Приглашаются студенты, магистранты и аспиранты экономических специальностей белорусских вузов.

Конкурс состоит из двух туров. Для участия в первом необходимо подготовить статью по одному из предложенных направлений: «Банки и цифровая экономика», «Индустриальные парки как драйвер развития цифровой экономики страны», «Китайско-белорусское сотрудничество в сфере высоких технологий в постэпидемический период: шансы и вызовы», «Коммерциализация цифровых государственных услуг», «Малые цифровые предприятия как основа развития экономики региона», «Трансформация рынка труда в цифровой экономике», «Умные города», «Цифровая безопасность», «Цифровая трансформация отраслей экономики», «Цифровые валюты» и «Электронная торговля».

Заявки и работы принимаются до 8 декабря по ссылке.

Статьи должны иметь научную новизну, актуальность, обоснование и практическую значимость. Рабочие языки: белорусский, русский, английский.

По результатам первого тура определят финалистов, которые 14 декабря выполнят получасовое дистанционное тестирование со 100 вопросами по мировой экономике. Итогом выступления станет определение тройки лидеров и семи призеров. Им всем предложат пройти практику в компаниях-партнерах и опубликовать научные работы в электронном журнале факультет международных отношений (ФМО) БГУ «Мировая экономика: современные тенденции развития. Digital Capitalism».

Организатором конкурса выступает ФМО БГУ. Партнерами являются Министерство связи и информатизации Беларуси, Центр информационных технологий Мингорисполкома, компании по развитию индустриального парка и «Гипросвязь», «Бел Хуавэй Технолоджис» и «Карренси Ком Бел», Банк Дабрабыт, предприятие «Бибабоша», кадровое агентство «Административный ресурс».