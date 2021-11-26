ЭКОНОМИКА РБ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВТОРОГО ЭНЕРГОБЛОКА БЕЛАЭС ГОТОВЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

16:06 26.11.2021 26 ноября межведомственной комиссией подписан акт о готовности комплекса инженерно-технических сооружений физической защиты второго энергоблока БелАЭС к эксплуатации. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики. «В соответствии с установленным порядком второй энергоблок атомной станции будет взят под охрану внутренними войсками МВД. Это обязательное условие для подготовки блока к этапу «Физический пуск», - говорится в сообщении.