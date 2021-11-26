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ЭКОНОМИКА РБ
МРТ ПРОВОДИТ 29 НОЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ВЗЫСКАНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ФИЗЛИЦ И ЮРЛИЦ
15:57 26.11.2021
29 ноября 2021 года в Минской региональной таможне (МРТ) состоится «прямая телефонная линия» по вопросам взыскания таможенной задолженности в отношении физических и юридических лиц».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, задать вопросы можно будет с 10.00 до 12.00 по номеру телефона (8-017) 218-96-60.
На вопросы ответит начальник отдела взыскания таможенной задолженности МРТ Наталья Кузьмич.
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