Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 ноября 2021 года выросло до 648,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 648 тыс. 472 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 634 тыс. 653 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 2183 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5026 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1729 человек, число смертей от COVID-19 – на 16.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 24 тыс. 620 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 320 тыс. 279 тестов.