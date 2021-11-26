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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 648,4 ТЫС. – МИНЗДРАВ
15:48 26.11.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 ноября 2021 года выросло до 648,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 648 тыс. 472 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 634 тыс. 653 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 2183 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5026 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1729 человек, число смертей от COVID-19 – на 16.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 24 тыс. 620 тестов. Всего в стране проведено 10 млн 320 тыс. 279 тестов.
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