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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
15:25 26.11.2021
26 ноября 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Китайско-белорусский центр инновационных биоинженерных технологий» (КНР).
Как сообщает сайт парка, компания будет производить реагенты для диагностики коронавируса и ряда других заболеваний, а также для диагностики безопасности пищевых продуктов.
Новый резидент будет сотрудничать с Национальной Академией наук Беларуси. Произведенную продукцию планируется поставлять в страны ЕАЭС, ЕС и Китай.
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