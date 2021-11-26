ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.11.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ


15:25 26.11.2021

26 ноября 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Китайско-белорусский центр инновационных биоинженерных технологий» (КНР).

Как сообщает сайт парка, компания будет производить реагенты для диагностики коронавируса и ряда других заболеваний, а также для диагностики безопасности пищевых продуктов.

Новый резидент будет сотрудничать с Национальной Академией наук Беларуси. Произведенную продукцию планируется поставлять в страны ЕАЭС, ЕС и Китай.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2021
валюта курс
EUR 2.8761
USD 2.5593
RUB 3.3862
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8761 +0.0275
USD 2.5593 +0.0199
RUB 3.3862 -0.0181
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8820 2.8920
USD 2.5550 2.5660
RUB 3.3750 3.3980
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1300
EUR/RUB 84.9000 85.5500
USD/RUB 75.5000 75.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте