26 ноября 2021 года в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент – ООО «Китайско-белорусский центр инновационных биоинженерных технологий» (КНР).

Как сообщает сайт парка, компания будет производить реагенты для диагностики коронавируса и ряда других заболеваний, а также для диагностики безопасности пищевых продуктов.

Новый резидент будет сотрудничать с Национальной Академией наук Беларуси. Произведенную продукцию планируется поставлять в страны ЕАЭС, ЕС и Китай.