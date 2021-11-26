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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 5,1%
15:08 26.11.2021
В январе-октябре 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 19 млн тонн грузов, или 94,9% к январю-октября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2 881,9 млн тонно-километров, или 102,6% к соответствующему периоду 2020 года.
В январе-октябре 2021 г. пассажирооборот составил 617 млн пассажиро-километров, или 88,1% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 88,6 млн человек, или 94,7% к январю – октябрю 2020 г.
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