В январе-октябре 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 19 млн тонн грузов, или 94,9% к январю-октября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2 881,9 млн тонно-километров, или 102,6% к соответствующему периоду 2020 года.

В январе-октябре 2021 г. пассажирооборот составил 617 млн пассажиро-километров, или 88,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 88,6 млн человек, или 94,7% к январю – октябрю 2020 г.