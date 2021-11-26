Пять команд ФПМИ БГУ вышли в полуфинал Чемпионата мира по программированию среди студентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это стало возможным благодаря успешному выступлению представителей БГУ в четвертьфинале состязания сезона 2021/2022 годов, который прошел 14 ноября в онлайн-формате среди представителей университетов Беларуси.

Всего в отборочном туре выступило 10 команд БГУ, из которых две сборные завоевали Дипломы первой степени. Это команда в составе третьекурсника Станислава Титенка, четверокурсника Александра Керножицкого и магистранта Михаила Наталевича. Вторая команда представлена Даниилом Мельниченко, Антоном Палюховичем и Ефимом Климашевским. Кроме того, дипломом первой степени отмечены студенты БНТУ.

Всего участниками четвертьфинала стали 58 белорусских команд из 14 вузов: БГУИР, БНТУ, ГрГУ им. Я. Купалы, ГГУ им. Ф. Скорины, БрГУ им. А.С. Пушкина, БрГТУ, БГУ, БРУ, БГТУ, БГУТ, ГГТУ им. П.О. Сухого, МГУ им. А.А. Кулешова, ВГУ им. П.М. Машерова.

Программистам предстояло решить 14 задач разного уровня сложности в течение пяти часов. По итогам выступления в полуфинал также прошли четыре команды БГУИР и по одной из БНТУ и ГрГУ им. Я. Купалы. Очередной этап состязания планируется провести в феврале 2022 года в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира по программированию среди студентов является крупнейшим международным соревнованием молодежной элиты мирового программирования. Он проводится с 1977 года международной организацией ACM в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал.

Белорусские команды начали свое участие в чемпионате мира по программированию среди студентов с 1995 года. За всю историю участия в чемпионате в копилке БГУ золотая медаль (2004 г., Чехия), «бронза» (2008 г., Канада) и три «серебряные» награды (2012 г. (Польша) и 2013 и 2021 гг. (Россия)). При этом БГУ является постоянным участником финальных выступлений.