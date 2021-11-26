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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НА 39%
14:42 26.11.2021
Предприятия Министерства промышленности Беларуси за девять месяцев 2021 года увеличили экспорт продукции на 39,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, за отчетный период экспорт промышленной продукции составил более $3,6 млрд. Положительное сальдо внешней торговли товарами достигло более $1,7 млрд, обеспечена рентабельная работа отрасли (9,8%), получена прибыль от реализации продукции более Br1,5 млрд.
Кроме того, выполнен показатель снижения затрат (минус 2,5%), запасы готовой продукции находятся на минимальном уровне (77,3%). Заработная плата в подведомственных организациях выплачивается своевременно.
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