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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО БЖД 2 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ»
14:15 26.11.2021
2 декабря 2021 года первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Петр Дулуб проведет «прямую телефонную линию» по вопросам организации пассажирских перевозок и расписанию движения поездов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы можно будет с 14:00 до 15:00 по номеру телефона +375 (17) 225-24-24.
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