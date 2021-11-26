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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР ТУРФИРМЫ «КИНГС ТРЭВЕЛ» ОБВИНЯЕТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
13:45 26.11.2021
МИНСК, 26 ноября /ЭКОПРЕСС/. Директор турфирмы «Кингс Трэвел» с января по октябрь 2021 года под предлогом оказания туристических услуг завладела денежными средствами 66 граждан на общую сумму более 248 тысяч рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, организовывать какие-либо туры она не намеревалась. Главным условием заключения договора было внесение предоплаты. После получения денежных средств женщина распоряжалась ими по своему усмотрению.
Директору турфирмы предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК Беларуси). С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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