МИНСК, 26 ноября /ЭКОПРЕСС/. Директор турфирмы «Кингс Трэвел» с января по октябрь 2021 года под предлогом оказания туристических услуг завладела денежными средствами 66 граждан на общую сумму более 248 тысяч рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, организовывать какие-либо туры она не намеревалась. Главным условием заключения договора было внесение предоплаты. После получения денежных средств женщина распоряжалась ими по своему усмотрению.

Директору турфирмы предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК Беларуси). С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.