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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ДОЛГОСТРОЕВ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛОСЬ НА 30%
13:38 26.11.2021
Количество долгостроев в Гродненской области за 9 месяцев снизилось на 30%. Такая цифра была озвучена на заседании Гродненского облисполкома, где рассматривался вопрос сокращения объектов сверхнормативного строительства.
На начало 2021 года в регионе их насчитывалось 437.
В то же время остается немало проблемных вопросов. На заседании облисполкома заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо обратил внимание на необходимость более детально и тщательно подходить к формированию региональных мероприятий по каждому объекту. Требуется тщательно проанализировать и принять решения по долгостроям, учитывая их целесообразность и актуальность. Также следует определиться с источниками и объемами денежных средств, необходимыми для завершения строительства (также рассматривается возможность списания, продажи или сноса объектов), и сроками их реализации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в целом в республике по итогам работы за 9 месяцев 2021 года количество объектов сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС) сократилось на 18% до 3670 (с учетом объектов, которые добавились за этот период).
Вопрос сокращения ОСНС рассмотрен на заседании Гродненского облисполкома по инициативе КГК.
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