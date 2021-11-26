Количество долгостроев в Гродненской области за 9 месяцев снизилось на 30%. Такая цифра была озвучена на заседании Гродненского облисполкома, где рассматривался вопрос сокращения объектов сверхнормативного строительства.

На начало 2021 года в регионе их насчитывалось 437.

В то же время остается немало проблемных вопросов. На заседании облисполкома заместитель председателя Комитета госконтроля Александр Курлыпо обратил внимание на необходимость более детально и тщательно подходить к формированию региональных мероприятий по каждому объекту. Требуется тщательно проанализировать и принять решения по долгостроям, учитывая их целесообразность и актуальность. Также следует определиться с источниками и объемами денежных средств, необходимыми для завершения строительства (также рассматривается возможность списания, продажи или сноса объектов), и сроками их реализации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в целом в республике по итогам работы за 9 месяцев 2021 года количество объектов сверхнормативного незавершенного строительства (ОСНС) сократилось на 18% до 3670 (с учетом объектов, которые добавились за этот период).

Вопрос сокращения ОСНС рассмотрен на заседании Гродненского облисполкома по инициативе КГК.