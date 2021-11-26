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ЭКОНОМИКА РБ
ДО КОНЦА ГОДА ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОЕКТА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СВИНОКОМПЛЕКСА АГРОКОМБИНАТА «ВОСХОД»
13:22 26.11.2021
До конца года планируют завершить строительно-монтажные работы проекта по модернизации свинокомплекса ОАО «Агрокомбинат «Восход». Об этом рассказал начальник отдела экономики Могилевского райисполкома Леонид Шаров.
По его словам, финансовое оздоровление ОАО «Агрокомбинат «Восход» проходит в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 2 октября 2018 г. №399. Согласно подписанным на III районном инвестиционном форуме «Могилевский район – территория возможностей» договорам и соглашениям акции ОАО «Агрокомбинат «Восход», находящиеся в собственности Могилевского района, переданы в доверительное управление ОАО «Бобруйский мясокомбинат» для расширения своей сырьевой зоны. А на самом объекте проводятся работы по реконструкции. На эти цели выделены бюджетные средства для ОАО «Агрокомбинат «Восход» в размере 6,5 миллиона рублей.
«Строительные работы задействованных в реконструкции свиноводческих помещений составляют около 90%, готовность монтажа оборудования – 30%. До конца года планируем завершить все строительно-монтажные работы», – рассказал Леонид Шаров, которого цитируют MogilevNEWS.
В рамках реализации проекта планируется закупка 1 290 голов ремонтного (выращиваемого для замены выбракованных и выбывших из стада животных) молодняка. Первая партия свинок в количестве 500 голов уже завезена.
«После проведения реконструкции предприятие планирует увеличить объемы производства свинины на 3768 тонн живого веса в год, сократить затраты на производство продукции, повысить качество выпускаемой продукции», – поделился планами начальник отдела экономики Могилевского райисполкома.
Выход на проектную мощность комплекса запланирован на 1 января 2024 года: 27300 голов с ежегодным получением поросят в количестве 53000 голов и реализацией свинины (в живом весе) до 4200 тонн.
В настоящее время на территории района свиноводством занимаются четыре сельскохозяйственные организации.
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