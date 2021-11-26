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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВЫРОСЛО НА 17,6%
13:05 26.11.2021
В январе-октябре 2021 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 13 734,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 117,6% к уровню января-октября 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 81,6%, в обрабатывающей промышленности – 103,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 262,3% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 108,8%.
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