В январе-октябре 2021 года объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 13 734,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 117,6% к уровню января-октября 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 81,6%, в обрабатывающей промышленности – 103,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 262,3% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 108,8%.