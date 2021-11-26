Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в октябре 2021 г. составила 1475,6 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.

Напомним, в сентябре 2021 года средняя зарплата в области была 1435,8 рубля.

Таким образом в октябре она увеличилась по сравнению с сентябрем на 39,8 рубля, или на 2,8%.

С начала текущего года зарплата выросла на 203,7 рубля, или на 16%.