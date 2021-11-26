За неделю брестскими таможенниками пресечено девять фактов незаконного ввоза на территорию ЕАЭС новых видеокарт иностранного производства, которые могут использоваться для майнинга криптовалют, стоимостью более 38 тысяч рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, один из случаев установлен в пункте пропуска «Козловичи». 28-летний гражданин Беларуси следовал на грузовом автомобиле RENAULT, принадлежащем польской фирме-перевозчику, из Польши в Россию. Пассажирскую таможенную декларацию водитель не подавал, устных заявлений о перевозке товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не поступало. Однако при проверке обнаружены 4 видеокарты торговой марки NVIDIA и ноутбук торговой марки Lenovo, перемещаемых способом, затрудняющим обнаружение.

Предварительная оценочная стоимость незадекларированного товара составила свыше 18 тысяч рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров.