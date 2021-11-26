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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ДЕВЯТЬ ФАКТОВ НЕЗАКОННОГО ВВОЗА ВИДЕОКАРТ


12:27 26.11.2021

За неделю брестскими таможенниками пресечено девять фактов незаконного ввоза на территорию ЕАЭС новых видеокарт иностранного производства, которые могут использоваться для майнинга криптовалют, стоимостью более 38 тысяч рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, один из случаев установлен в пункте пропуска «Козловичи». 28-летний гражданин Беларуси следовал на грузовом автомобиле RENAULT, принадлежащем польской фирме-перевозчику, из Польши в Россию. Пассажирскую таможенную декларацию водитель не подавал, устных заявлений о перевозке товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не поступало. Однако при проверке обнаружены 4 видеокарты торговой марки NVIDIA и ноутбук торговой марки Lenovo, перемещаемых способом, затрудняющим обнаружение.

Предварительная оценочная стоимость незадекларированного товара составила свыше 18 тысяч рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров.
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