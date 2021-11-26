В январе-сентябре 2021 г. в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3699,6 млн рублей и сократилось по сравнению с январем-октябрем 2020 г. в сопоставимых ценах на 3,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 102,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,4% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 260,6 тыс. тонн, молока – 1 182,8 тыс. тонн, яиц получено 364,3 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,7% молока и 80,5% производства яиц.

На 1 ноября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 682,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 221,4 тыс. голов. Численность свиней составила 617,8 тыс. голов.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 1127 тыс. тонн при средней урожайности 35,3 центнера с одного гектара убранной площади, рапса – 171 тыс. тонн при средней урожайности 28,8 центнера.

Картофеля накопано 101,8 тыс. тонн, при средней урожайности 301 центнер с одного гектара.

На начало ноября текущего года овощи убраны с 73,2% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 21,2 тыс. тонн при средней урожайности 292 центнера с одного гектара.

Кукуруза на зерно убрана с 78% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 327,7 тыс. тонн при средней урожайности 103,5 центнера с одного гектара.

Свекла сахарная убрана с 68,6% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной составил 908,6 тыс. тонн при средней урожайности 534 центнера с одного гектара.

На 1 ноября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 229,1 тыс. гектаров, или на 1,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Посевная площадь под озимый рапс составила 69,6 тыс. гектаров (на 11,1% больше). Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 95,2 тыс. гектаров.

На 1 ноября 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 2 545,5 тыс. тонн кормовых единиц, из них кормов из трав – 1 620 тыс. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 39,2 центнера кормовых единиц, кормов из трав – 32 центнера.